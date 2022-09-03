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  • Празднование юбилея Байтурсынова перенесли из-за пожаров в Костанайской области
МЧС РК Сегодня, 21:51
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Фото: МЧС РК

Празднование юбилея Байтурсынова перенесли из-за пожаров в Костанайской области

Юбилейные мероприятия, посвящённые 150-летию Ахмета Байтурсынулы, в связи с пожарами в Костанайской области перенесены на более поздние сроки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Праздничные торжества планировалось провести 5 сентября с участием Главы государства. Но случившиеся пожары внесли свои коррективы. Между тем, в пресс-службе Президента ранее сообщили, что Касым-Жомарт Токаев рабочую поездку в Костанайскую область не отменяет. 

"Президент Касым-Жомарт Токаев посетит регион для ознакомления с ходом работ по тушению природных пожаров", − говорится в  сообщении Акорды.

Напомним, природный пожар  начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Площадь пожара превысила 3000 гектаров.

В Костанайской области из-за пожаров ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге Костанай — Аулиеколь — Сурган, на участке от города Тобыл до посёлка Аулиеколь.

Позже под угрозой оказались ближайшие несколько сёл. Эвакуировали жителей Аманкарагая, Озёрного, Лесного, Калинино. Огонь подобрался к 50 домам Озёрного. Зафиксирована угроза пожара на нефтебазе в селе Аманкарагай. 

В тушении пожаров задействована техника из разных регионов страны, в том числе три пожарных поезда и три воздушных судна.

Кроме того, 3 сентября в Костанае загорелся оружейный магазин, огонь перекинулся на восемь жилых домов, столовую и СТО. В результате пожара погиб один человек, который оказался заблокированным в подвале магазина. Из-за детонации снарядов, спасатели не смогли вовремя оказать ему помощь, ещё семеро госпитализированы.

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#Пожар #юбилей #Касым-Жомарт Токаев
Сегодня, 21:51
263
Журналист

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