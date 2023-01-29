Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе

Фото: кадр из видео

В сети появилось видео момента трагедии, когда снегоход сбивает группу людей в Актобе, в результате чего погибает женщина и госпитализированы ещё шестеро пострадавших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

О состоянии людей, госпитализированных после произошедшего, рассказали врачи.

"В детскую больницу поступили 5 человек. 17-летний пострадавший получил ушиб мягкой ткани правой стопы, его осмотрели в приемном покое, там же оказали помощь. У 16-летней девочки сочетанная травма, перелом правого бедра, перелом кости таза, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб легкого. Состояние ребенка тяжёлое. Еще у одной девочки, ей тоже 16 лет, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лёгкого, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти, состояние средней тяжести. Мальчик, которому 1,5 года, получил закрытую черепно-мозговую травму, у него сотрясение головного мозга, состояние также средней тяжести. У пятилетнего мальчика ушибленная рана лобной, теменной области", — сообщили в облздраве.

В ведомстве подчеркнули, что все пострадавшие, получают лечение.

Кроме того, в БСМП поступил 49-летний мужчина, у него перелом костей голени, состояние средней тяжести.

Напомним, ЧП на базе отдыха произошло 28 января в 15:30. Подросток на снегоходе Lynx наехал группу людей около снежной горки. В результате происшествия 40-летняя женщина скончалась, шестерых пострадавших доставили в медучреждения. Дело расследует полиция.