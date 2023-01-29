Cнегоход наехал на людей в Актобе: медики рассказали о состоянии пострадавших

Фото: МВД РК

В больнице Актобе рассказали о состоянии пострадавших от наезда снегохода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Сообщалось, что на территории одной из баз отдыха Актобе подросток на снегоходе наехал на группу людей. В результате происшествия 40-летняя женщина скончалась, 49-летний мужчина и пять несовершеннолетних детей, среди которых годовалый ребёнок, госпитализированы.

Детей доставили в детскую больницу. По словам врачей, 17-летнего юношу отпустили на амбулаторное лечение, четверых госпитализировали. Трое пострадавших, в том числе годовалый ребёнок, лечатся в отделении травматологии, у них сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, состояние средней тяжести. 16-летняя девочка в реанимации, состояние тяжёлое, но стабильное, она получает лечение.

О состоянии пострадавшего мужчины пока не сообщили. Полиция проводит расследование.