Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

На территории одной из баз отдыха Актобе снегоход наехал на группу людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Трагедия случилась 28 января в 15:30.

"Несовершеннолетний 2007 года рождения, управляя снегоходом марки Lynx, допустил наезд на группу людей, находившихся рядом с оборудованной снежной горкой. В результате происшествия 40-летняя женщина скончалась, 49-летний мужчина и пять несовершеннолетних детей, среди которых годовалый ребенок, госпитализированы", — сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

По данному факту начато расследование.