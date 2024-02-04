Последствия землетрясения: в Шымкенте устранили утечку газа

В Шымкенте специалисты оперативно устранили утечку газа, которая затронула около 1 500 потребителей и семь предприятий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КазТрансГаз Аймак".

На предприятии уточнили, что к этому часу полностью завершены работы по подключению потребителей к газоснабжению.

"3 февраля в аварийно-диспетчерскую службу АО "КазТрансГаз Аймак" поступило сообщение о запахе газа на улице Акдала в микрорайоне Мәртөбе города Шымкент. Оперативные аварийно-восстановительные работы были проведены на протяжении всей ночи, направленные на устранение утечки. Работы по подключению потребителей полностью были завершены в полном объеме утром 4 февраля. В результате обследования выявлена утечка газа на подземном газопроводе высокого давления диаметром 325мм, который находится в эксплуатации с 1970-х годах. Для безопасности и для ликвидации аварии от системы газоснабжения отключены 1 450 потребителей частного сектора, 7 промышленных предприятий и 12 коммунально-бытовых объектов. В ликвидации аварийной ситуации и работам по повторному пуску газа со стороны ШПФ АО "КазТрансГаз Аймак", УМГ "Шымкент" АО "Интергаз Центральная Азия" и ТОО "КазТрансГаз Өнімдері" были задействованы 40 человек из состава ИТР, службы эксплуатации и ремонтной службы, а также 5 единиц спецтехники", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что эта утечка образовалась вследствие недавнего землетрясения. Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована на подземном стальном газопроводе среднего давления близ села Кайнар.

Напомним, казахстанские сейсмостанции продолжают регистрировать афтершоки на территории Китая и Кыргызстана.

Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.

После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.

Ранее в МЧС подчеркнули, что сейсмологическая обстановка в стране остатся стабильной.