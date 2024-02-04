  • 4 Февраля, 02:13
  • BAIGENEWS

Полторы тысячи абонентов остались без газа из-за аварии в Шымкенте

Сегодня, 01:30
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 01:30
Сегодня, 01:30
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Фото: Pixabay

Утечка природного газа произошла в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

По информации акимата, утечка газа из газопровода высокого давления газа произошла 3 февраля в 21:45 в населённом пункте Мартобе.

В результате аварии приостановлена временная подача газа 1 500 потребителям газа и семи производственным предприятиям. В проведении восстановительных работ задействована спецтехника и десятки человек.

В связи с произошедшим акимат Шымкента обратился к жителям с просьбой. 

"Следите за тем, чтобы газовые краны были закрыты. При обнаружении запаха газа обращайтесь в аварийную службу 104,  отмечается в сообщении, опубликованном на странице акимата Шымкента в социальных сетях.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿 ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ (@akimat_shymkent)

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