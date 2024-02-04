Полторы тысячи абонентов остались без газа из-за аварии в Шымкенте

Утечка природного газа произошла в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

По информации акимата, утечка газа из газопровода высокого давления газа произошла 3 февраля в 21:45 в населённом пункте Мартобе.

В результате аварии приостановлена временная подача газа 1 500 потребителям газа и семи производственным предприятиям. В проведении восстановительных работ задействована спецтехника и десятки человек.

В связи с произошедшим акимат Шымкента обратился к жителям с просьбой.