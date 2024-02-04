Полторы тысячи абонентов остались без газа из-за аварии в Шымкенте
Сегодня, 01:30
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Сегодня, 01:30Сегодня, 01:30
106Фото: Pixabay
Утечка природного газа произошла в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
По информации акимата, утечка газа из газопровода высокого давления газа произошла 3 февраля в 21:45 в населённом пункте Мартобе.
В результате аварии приостановлена временная подача газа 1 500 потребителям газа и семи производственным предприятиям. В проведении восстановительных работ задействована спецтехника и десятки человек.
В связи с произошедшим акимат Шымкента обратился к жителям с просьбой.
"Следите за тем, чтобы газовые краны были закрыты. При обнаружении запаха газа обращайтесь в аварийную службу 104″, — отмечается в сообщении, опубликованном на странице акимата Шымкента в социальных сетях.Посмотреть эту публикацию в Instagram
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