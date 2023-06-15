После скандалов с обманутыми иностранцами в аэропорту Алматы опубликовали цены на такси

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

В аэропорту Алматы появились таблички с тарифами на такси внутри города. К такой мере администрация воздушной гавани была вынуждена прибегнуть после ряда скандалов, когда таксисты обманывали иностранцев, беря с них огромные суммы денег за поездку на такси, передает BaigeNews.kz.

"Специально созданной рабочей группой разработаны информационные стенды и буклеты с указанием тарифов на услуги официальных операторов такси, включая городские зоны и рекомендуемые цены. Материалы опубликованы на казахском, русском, английском и китайском языках", - сообщили в пресс-службе алматинского аэропорта.

Напомним, в апреле 2023 года транспортные полицейские установили таксиста, который довёз гражданина Германии из аэропорта Алматы до гостиницы за 45 тысяч тенге. Иностранец обратился в полицию, и там быстро установили личность частного извозчика. Таксист погасил ущерб, и его привлекли к ответственности за приставание в общественных местах.

А в мае полиция оштрафовала водителя такси, который довёз россиянина до хостела за 400 евро.

Вопиющий случай произошел с туристами из Индии. В аэопорту Алматы местный таксист посадил их в свою машину, пообещав довезти до гостиницы за тысячу тенге. Однако по прибытию на место таксист стал требовать у пассажиров 1180 долларов. Он пригрозил иностранцам расправой и тем, что не отдаст их вещи. В результате граждане Индии вынуждены были отдать водителю 800 долларов. Позже полиция наказала наглого таксиста.

К слову, с 1 июля 2023 года таксисты начнут платить налоги в Казахстане.