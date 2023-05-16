В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку

Фото: el.kz

Полиция оштрафовала водителя такси, который довёз иностранного гостя до хостела за 400 евро, передает BaigeNews.kz. Мужчину наказали за приставание в общественных местах.

"По данному факту в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 449 части 2 КоАП РК (Приставание в общественных местах). 15 мая текущего года решением Специализированного административного суда города Алматы ему наложен штраф в размере 21 150 тенге", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Напомним, 3 мая в полицию Алматы обратился 30-летний гражданин Российской Федерации. Он попросил принять меры в отношении таксиста аэропорта, который назойливо предлагал свои услуги такси и довез его по завышенной цене 400 евро до адреса, расположенного по улице Маркова.