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В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку
Полиция оштрафовала водителя такси, который довёз иностранного гостя до хостела за 400 евро, передает BaigeNews.kz. Мужчину наказали за приставание в общественных местах.
"По данному факту в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 449 части 2 КоАП РК (Приставание в общественных местах). 15 мая текущего года решением Специализированного административного суда города Алматы ему наложен штраф в размере 21 150 тенге", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.
Напомним, 3 мая в полицию Алматы обратился 30-летний гражданин Российской Федерации. Он попросил принять меры в отношении таксиста аэропорта, который назойливо предлагал свои услуги такси и довез его по завышенной цене 400 евро до адреса, расположенного по улице Маркова.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена автомашина "Мерседес-Бенц", довезшая заявителя, и ее владелец - 27-летний житель Алматинской области. При опросе мужчина признал свою вину и вернул денежные средства в полном объеме гражданину Кулакову Р.И. Потерпевший жалоб и претензий не имеет. В свою очередь, гражданин Кулаков Р.И. поблагодарил сотрудников транспортной полиции за оперативность и профессионализм", - отметили в ведомстве.
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