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Уголовное дело завели на алматинского таксиста, вымогавшего у иностранцев 800 долларов
В Алматы заведено уголовное дело в отношении таксиста, который за поездку вымогал у иностранцев 800 долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Указывается, что 21 мая гражданин, занимающийся частным извозом, в международном аэропорту Алматы посадил в свою машину туристов из Индии, пообещав подвести их до гостиницы за тысячу тенге. Однако по прибытию на место таксист стал требовать у пассажиров 1180 долларов, он пригрозил им расправой и тем, что не отдаст их вещи. В результате иностранцы вынуждены были отдать извозчику 800 долларов.
По данному факту граждане Индии обратились в УП Бостандыкского района. Полицейские задержали 27-летнего мужчину. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статье 194 УК РК (Вымогательство).
В содеянном он раскаялся и компенсировал иностранцам материальный ущерб. Потерпевшие выразили благодарность полиции Казахстана.
Также за многочисленные нарушения ПДД и неоплаченные штрафы автомашина, принадлежащая подозреваемому, водворена на специализированную штрафную стоянку.
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