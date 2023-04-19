45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы

Транспортные полицейские установили таксиста, который довёз гражданина Германии из аэропорта Алматы до гостиницы за 45 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

18 апреля в линейный отдел полиции обратился 43-летний мужчина, прибывший в Алматы из Франкфурта, с просьбой принять меры в отношении неустановленного водителя такси, который отвёз его из аэропорта до гостиницы, расположенной по улице Кунаева, за 45 тысяч тенге.

Полицейские быстро установили личность водителя частного такси. Им оказался 45-летний житель города.

"Мужчина предлагал услуги такси и, назойливо приставая, ввёл в заблуждение иностранного гражданина, взяв завышенную плату за поездку. Водитель такси возместил ущерб в полном объёме. Правонарушитель привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 449 КоАП РК - “Приставание в общественных местах”, - сообщили в полиции.

С начала года на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны за различные административные правонарушения к ответственности привлечены 15 970 граждан, в том числе за приставание в общественных местах – 880 лиц, из них 243 – нелегальные таксисты.