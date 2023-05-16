C 1 июля таксисты начнут платить налоги в Казахстане

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Министерство труда и социальной защиты совместно с Комитетом государственных доходов реализуют пилотный проект по применению иного порядка налогового администрирования лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на online.zakon.kz. Это напрямую касается водителей такси, которые работают на интернет-платформе "Яндекс". Они смогут добровольно принять участие в пилотном проекте.

"Для этого гражданам будет необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, с применением специального налогового режима, с использованием мобильного приложения "e-Salyq Business", – сообщили в пресс-службе Минтруда.

В рамках пилотного проекта обязательства по уплате индивидуального подоходного налога, социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов и взносов на медицинское страхование из дохода водителей такси будут возложены на оператора интернет-платформы ("Яндекс.Такси").

"Исчисление сумм налога и социальных платежей на основании сведений о доходах исполнителей, получаемых от Оператора интернет-платформы, будут осуществлять органы государственных доходов, и передавать Оператору сведения об исчисленных суммах налога и социальных платежей по доходам водителей такси", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, удержание и уплата налога и социальных платежей будут производиться оператором интернет-платформы отдельными платежными поручениями на каждый социальный платеж на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан" для последующего распределения и перечисления между соответствующими фондами.

Завершение подготовительных процедур и полноценный запуск пилота ожидается с 1 июля 2023 года.