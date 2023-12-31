Дед Мороз в погонах приехал в детский дом с подарками. Трогательным видео в канун Нового года поделились полицейские Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Полицейские Алматы сняли новогоднюю короткометражку о том, как исполнилось под Новый год сказочное желание мальчика. Дед Мороз доехал до детского дома с приключениями, но вовремя!", — подписали своё видео стражи порядка.

Ранее в Алматы военные курсанты оригинально поздравили пациентов детской больницы. В окно палаты с подарками проник Дед Мороз-альпинист.

А спасатели из Акмолинской области в больничные окна проникали с помощью пожарной автолестницы.

А ещё Дед мороз прошлым вечером пришёл в столичный аэропорт, где в канун праздника из-за задержки авиарейсов в непогоду застряли маленькие пассажиры.

В Усть-Камедогорске детей развлекал Дед-Мороз-спасатель, который покатал ребят на настоящей пожарной машине.