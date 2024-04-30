Депутат районного маслихата осуждён за мошенничество в Актобе

Суд №2 в Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении Н., обвиняемого в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенном неоднократно в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2020 году Н., являясь руководителем КХ "К" для открытия кредитной линии на сумму 780 миллионов тенге предоставил в Аграрную кредитную корпорацию договор на приобретение 1 200 голов КРС у ООО "Г", не имея ни реальной возможности, ни намерения совершения таких действий. При этом указал в качестве залогового имущества скот, которого не было в крестьянском хозяйстве", - сообщили в суде.

Далее, Н. перечислил 290 миллионов тенге со счёта КХ "Т" на свой текущий счёт, а остаток на текущий счёт своего КХ "К". После чего, использовал деньги по собственному усмотрению.

"По второму эпизоду, Н. в период с 2021 по 2022 годы, не имея активов в виде КРС, введя в заблуждение работников Управления сельского хозяйства региона относительно наличия скота, подал фиктивные заявки на получение субсидий на удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственных животных и на удешевление стоимости затрат на откорм в откормочные площадки или на мясоперерабатывающие предприятия с убойной мощностью 50 голов в сутки, указав якобы наличие КРС у КХ "К". После чего перечисленные денежные средства в сумме 67 миллионов тенге Н. обналичил и похитил, потратив их на собственные нужды, тем самым причинив Управлению сельского хозяйства материальный ущерб", - уточнили в суде.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал наличие у Н. четырёх малолетних детей.

"Приговором суда Н. признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с организационно распорядительными и материально-ответственными функциями в коммерческих организациях сроком на 10 лет", - сообщили в суде.

Приговор ещё не вступил в законную силу.