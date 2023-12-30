Дед Мороз-альпинист проник в окно детской больницы в Алматы

Трогательный подарок сделали военные курсанты маленьким пациентам, которым Новый год придётся встречать в стенах больницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Курсанты Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, воспитанники военно-патриотических клубов "Киров" и имени полковника Бориса Керимбаева общеобразовательной школы № 95 побывали во второй детской городской больнице Алматы и поздравили детей с наступающим Новым годом.

Будущие офицеры и воспитанники детско-юношеского движения "Жас сарбаз" обошли четыре отделения и подарили радость более ста детям. К организации мероприятия они подошли с креативом. К ребятам в палаты с крыши через окно спускался Дед Мороз-альпинист. Его роль исполнил выпускник военно-патриотического клуба "Киров" Мухит Турдикулов, пять лет занимавшийся альпинизмом и скалолазанием.

"Посещение детской больницы в канун Нового года — для командования и курсантов нашего института — сложившаяся традиция. Мы не только подняли ребятам настроение, но и сами получили позитивный заряд. Очень надеемся, что эта небольшая радость ускорит их выздоровление", — поделился курсант Нурбек Бердиш.

Акция стала настоящим чудом для детей, вынужденных по состоянию здоровья встречать Новый год в больнице. Порадовались за ребятишек также родители и медперсонал. Помимо пожеланий скорейшего выздоровления каждому ребенку организаторы благотворительной акции вручили новогодние подарки. Дети с радостью принимали поздравления, пели песни и читали стихи.