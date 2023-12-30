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В Акмолинской области Дед мороз и Снегурочка поднялись к маленьким пациентам на пожарной автолестнице

Сегодня, 15:46
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 15:46
Сегодня, 15:46
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Фото: скриншот с видео

В Акмолинской области спасатели решили креативно поздравить детей, которые вынуждены встречать Новый год в больнице, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, Дед мороз и Снегурочка навестили детей в областной многопрофильной больнице.

"В особенный праздник для детей Дед мороз – спасатель и Снегурочка порадовали юных пациентов. Сказочные персонажи поднялись к окнам лечебного учреждения с помощью пожарной автолестницы и вручили им подарки", —  рассказали в ведомстве.

Напомним, в Алматы пациентов детской больницы поздравлял Дед-Мороз Альпинист, который проникал в окна и дарил детям подарки.

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