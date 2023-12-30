В Акмолинской области Дед мороз и Снегурочка поднялись к маленьким пациентам на пожарной автолестнице
Сегодня, 15:46
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Сегодня, 15:46Сегодня, 15:46
183Фото: скриншот с видео
В Акмолинской области спасатели решили креативно поздравить детей, которые вынуждены встречать Новый год в больнице, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, Дед мороз и Снегурочка навестили детей в областной многопрофильной больнице.
"В особенный праздник для детей Дед мороз – спасатель и Снегурочка порадовали юных пациентов. Сказочные персонажи поднялись к окнам лечебного учреждения с помощью пожарной автолестницы и вручили им подарки", — рассказали в ведомстве.
Напомним, в Алматы пациентов детской больницы поздравлял Дед-Мороз Альпинист, который проникал в окна и дарил детям подарки.