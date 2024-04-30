Маршрут поезда тальго "Астана-Костанай" продлят до Актобе

Из-за повышенного спроса на билеты компания "Пассажирские перевозки" приняла решение расширить маршрут следования скорого поезда Тальго №81/82 "Астана-Костанай" до станции Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Произойдет это с 10 июня.

Таким образом, маршрут будет включать остановки на основных станциях - Астана, Атбасар, Есиль, Кушмурун, Тобол, Костанай, Хромтау, Айтеке би, Никельтау, Актобе.

Поезд будет курсировать периодичностью через день, отправлением из Астаны по чётным датам, из Актобе - по нечётным датам.

Билеты на расширенный маршрут уже доступны для покупки.