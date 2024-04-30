Маршрут поезда тальго "Астана-Костанай" продлят до Актобе
Сегодня, 16:10
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Сегодня, 16:10Сегодня, 16:10
121Фото: КТЖ
Из-за повышенного спроса на билеты компания "Пассажирские перевозки" приняла решение расширить маршрут следования скорого поезда Тальго №81/82 "Астана-Костанай" до станции Актобе, передаёт BaigeNews.kz.
Произойдет это с 10 июня.
Таким образом, маршрут будет включать остановки на основных станциях - Астана, Атбасар, Есиль, Кушмурун, Тобол, Костанай, Хромтау, Айтеке би, Никельтау, Актобе.
Поезд будет курсировать периодичностью через день, отправлением из Астаны по чётным датам, из Актобе - по нечётным датам.
Билеты на расширенный маршрут уже доступны для покупки.
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