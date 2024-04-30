Список туроператоров для хаджа огласили в ДУМК

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало список туроператоров и турагентов, которые вправе продавать путёвки в Мекку, передаёт BaigeNews.kz.

В организации отметили, что отправиться в хадж смогут только те казахстанцы, которые имеют специальную визу.

"Министерство хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия 26 апреля опубликовало специальное заявление о том, что процедуры хаджа распространяются только на хадж-визу. Рекомендовано гражданам, желающим совершить ритуалы хаджа, остерегаться компаний, которые рекламируют свои услуги через социальные сети и не имеют законного права организовывать поездку. В министерстве подчеркнули, что умра, туристические, рабочие, семейные, транзитные и другие виды виз не дают права оплатить хадж", - сказано в сообщении ДУМК.

Духовное управление по результатам конкурса выдало официальное разрешение 16 казахстанским туроператорам на оказание услуг паломникам.

Кроме того, на сезон хаджа 2024 года 19 турагентов, заключивших договор с одним из туроператоров.

"Лица, собирающиеся совершить хадж в этом году, могут забронировать места только у перечисленных туроператоров и турагентов, а процесс регистрации на хадж ещё продолжается", - уточнили в ДУМК.

В этом году в хадж отправятся 5 081 человек из Казахстана. Планируется, что они вылетят в Саудовскую Аравию 5-10 июня и вернутся в страну 23-28 июня.