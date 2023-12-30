В Усть-Каменогорске Дед Мороз прокатил детей на пожарной машине

Спасатели ВКО подарили праздник маленьким жителям Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, новогоднее представление прошло в городском парке.

"Среди детей провели викторину безопасности, где сотрудники службы ЧС задавали разные вопросы. В подарок для мальчишек и девчонок спасатели устроили катание на спецтехнике. Также Дед Мороз и Снегурочка традиционно угостили ребятишек сладостями, дав наставление как провести праздники и каникулы без происшествий", — рассказали в пресс-службе ДЧС и поделились праздничным видео.

Ранее в Алматы военные курсанты оригинально поздравили пациентов детской больницы. В окно палаты с подарками проник Дед Мороз-альпинист.

А спасатели из Акмолинской области в больничные окна проникали с помощью пожарной автолестницы.

А ещё Дед мороз в этот вечер пришёл в столичный аэропорт, где в канун праздника из-за задержки авиарейсов в непогоду застряли маленькие пассажиры.