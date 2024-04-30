Когда начнётся регистрация на основное ЕНТ в Казахстане

В министерстве науки и высшего образования назвали сроки начала регистрации на ЕНТ в разных регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Регистрация на ЕНТ для Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей будет осуществляться с 6 по 20 мая, а само тестирование пройдёт с 25 мая по 12 июля. Для всех остальных абитуриентов срок приёма заявлений на ЕНТ – с 6 по 14 мая. А ЕНТ начнётся 16 мая и продолжится до 5 июля", - сообщили в ведомстве.

В 2024 году все абитуриенты могут сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.