Когда начнётся регистрация на основное ЕНТ в Казахстане
Сегодня, 16:50
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Сегодня, 16:50Сегодня, 16:50
46Фото: t.me/gylym_jogary_bilim
В министерстве науки и высшего образования назвали сроки начала регистрации на ЕНТ в разных регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Регистрация на ЕНТ для Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей будет осуществляться с 6 по 20 мая, а само тестирование пройдёт с 25 мая по 12 июля. Для всех остальных абитуриентов срок приёма заявлений на ЕНТ – с 6 по 14 мая. А ЕНТ начнётся 16 мая и продолжится до 5 июля", - сообщили в ведомстве.
В 2024 году все абитуриенты могут сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.
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