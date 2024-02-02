Подробности "кражи" невесты рассказали в полиции Шымкента
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шымкенте расследуют дело о "краже" невесты. В полиции рассказали о новых подробностях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации полиции, потерпевшей оказалась практикантка медучреждения.
"Молодые люди познакомились в соцсети. Пообщавшись с девушкой онлайн несколько месяцев, 22-летний житель Мангистауской области решил на ней жениться. Причем мнение потенциальной невесты его не интересовало. Парень приехал в Шымкент. Рано утром наведался в медицинское учреждение, где девушка проходила преддипломную практику. В справочном бюро попросил вызвать ее, притворившись доставщиком заказа. Как только девушка вышла на улицу, насильно посадил ее в машину, которая сразу же двинулась с места и уехала", - рассказали в полиции.
Полицейские незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям. В результате принятых мер автомобиль задержали в течение полусуток на трассе Алматы-Самара недалеко от поселка Жалагаш.
Парень водворен в СИЗО. Полиция проводит расследование.
Ранее сообщалось, дело о "краже" невесты расследуют в Шымкенте.
Самое читаемое
- Аэропорты отменят правило 100 мл жидкости в ручной клади
- Школьников задержали за изнасилование девочки в Астане - глава МВД
- Два теракта предотвратили в Казахстане - глава КНБ отчитался перед Токаевым
- Женщина и подросток едва не скончались после укола антибиотика в СКО
- В Петропавловске вышел на свободу серийный убийца