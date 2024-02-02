Подробности "кражи" невесты рассказали в полиции Шымкента

В Шымкенте расследуют дело о "краже" невесты. В полиции рассказали о новых подробностях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, потерпевшей оказалась практикантка медучреждения.

"Молодые люди познакомились в соцсети. Пообщавшись с девушкой онлайн несколько месяцев, 22-летний житель Мангистауской области решил на ней жениться. Причем мнение потенциальной невесты его не интересовало. Парень приехал в Шымкент. Рано утром наведался в медицинское учреждение, где девушка проходила преддипломную практику. В справочном бюро попросил вызвать ее, притворившись доставщиком заказа. Как только девушка вышла на улицу, насильно посадил ее в машину, которая сразу же двинулась с места и уехала", - рассказали в полиции.

Полицейские незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям. В результате принятых мер автомобиль задержали в течение полусуток на трассе Алматы-Самара недалеко от поселка Жалагаш.

Парень водворен в СИЗО. Полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, дело о "краже" невесты расследуют в Шымкенте.