Дело о "краже" невесты расследуют в Шымкенте

В Шымкенте расследуют дело о похищении человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Сообщается, что мать похищенной девушки обратилась в полицию 16 января. Дело было зарегистрировано по пункту 1 части 2 статьи 125 Уголовного Кодекса РК (похищение человека).

"В результате следственных действий задержан и заключен под стражу на два месяца житель Мангистауской области. В рамках расследования дела будет обеспечено установление всех обстоятельств произшедшего. За совершение подобных преступлений виновным грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что дело находится на особом контроле прокуратуры Шымкента.

В надзорном органе подчеркнули, что брак не должен начинаться с обмана и насилия, и отметили, что прокуратура Шымкента занимает принципиальную позицию по защите прав женщин.

"Пережитком прошлого является обычай связанное с похищением невесты для брака. Не все потенциальные женихи понимают о суровости наказания. В настоящее время такая практика утратила свою актуальность и является неприемлемой с точки зрения прав человека и достоинства. Современное общество рассматривает такие действия как унижение и насилие над женщиной", - отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что за два года в Шымкенте "украли" 25 невест.