Почему владельцам iPhone не пришли уведомления о землетрясении в Алматы

Первый заместитель премьер-министра Кыргызстана Адылбек Камсалиев на форуме Digital Almaty ответил на волнующих многих вопрос о том, почему на телефоны марки iPhone не пришли уведомления о грядущем землетрясении в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Интересно, что оповещение о землетрясении на Android-смартфоны пришло за одну минуту до случившегося. Минуты было достаточно, чтобы выбежать на улицу. Почему же оповещение не пришло на iPhone? Мы разбирались. Оказывается, компания Apple не включила Казахстан и Кыргызстан в список доступных стран для сервиса оповещения о стихийных бедствиях. Казалось бы, простая функция, но это же может спасти жизни людей", - сказал Камсалиев на форуме.

Напомним, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления были переведены на усиленный вариант несения службы.

Ранее в правительстве прокомментировали есть ли риск того, что Алматы может остаться без воды из-за землетрясения.