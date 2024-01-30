Есть ли риск остаться без воды при землетресении в Алматы, рассказали в министерстве

Министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова на брифинге в правительстве спросили, может ли Алматы остаться без воды из-за землетрясения. Министр подчеркнул, что вся ирригационная система и система водообеспечения питьевой водой города разработана и проведены работы по тем строительным нормам, которые на сегодняшний существуют, передаёт BaigeNews.kz.

"В Алматы нет больших водных объектов. Обеспечивают питьевой водой – подземные источники воды. Вся система разработана в рамках тех строительных норм, которые на сегодня есть в РК. Вы же видите, что произошло землетрясение и никаких срывов в обеспечении водой жителей города не было", – добавил он.

Напомним, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления были переведены на усиленный вариант несения службы.