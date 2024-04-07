Почему в Атырауской области объявили режим ЧС, объяснил Бозумбаев

Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев попросил жителей Атырау не поддаваться панике и объяснил причину, почему сегодня регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В связи с прогнозируемым подъёмом уровня на реке Жайык в Атырауской области выше критических отметок из-за притока с реки Илек Актюбинской области, повышенных сбросов с Ириклинского водохранилища Российской Федерации в регионе всё ещё будут сохраняться угрозы подтопления именно по реке Жайык. Это достаточно большие риски", — сказал Канат Бозумбаев во время брифинга республиканского информационного штаба.

Он сообщил, что дал поручения акимату области совместно с заинтересованными государственными ведомствами в двухдневный срок завершить прогноз будущего паводка по реке Жайык.

"Мы предполагаем значительное повышение уровней в реке Жайык в Атырауской области и в границах города Атырау порядка через 15-20 дней. Так как срок добегания воды от границы с Российской Федерации составляет порядка 20-25 дней. Но это всё зависит от объёма воды и погодных условий", — уточнил вице-премьер.

Акимат на основе прогноза должен будет разработать конкретный план по возведению защитных дамб и сооружений, обводящих и сбросных каналов вокруг Атырау и близлежащих районов. Именно для этого, утверждает Бозумбаев, аким Атырауской области сегодня объявил режим чрезвычайной ситуации.

Вице-премьер обратился к жителям Атырау.

"Нет никаких причин для паники. Я знаю, что часть населения начали билеты скупать, топливом заправлять машины. В ближайшие 15-20 дней никаких причин для переживания по поводу реки Жайык в городе Атырау нет. Никаких угроз нет. Режим ЧС объявлен только для того, чтобы можно было быстро и чётко подготовиться к большой воде, которая будет через 15-20 дней в Атырауской области, к тому паводку, который придёт из Российской Федерации на территорию Западно-Казахстанской области. Завтра акимат должен уже предоставить этот план", — заверил Бозумбаев.

Напомним, 7 апреля в Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера. Днём ранее прибывший в регион с рабочей поездкой вице-премьер Канат Бозумбаев предупредил о том, что власти намерены действовать на опережение. Ранее он совершил облёт территории региона на границе с Актюбинской областью.

Режим ЧС местного масштаба объявлен в 30 населённых пунктах в десяти регионах страны. С начала паводков в стране спасены и эвакуированы свыше 72 тысяч человек, из них более 17 тысяч – дети.