Режим ЧС местного масштаба объявлен в 30 населённых пунктах страны

Официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева представила информацию о сложившейся паводковой ситуации на данный момент, передаёт BaigeNews.kz.

"В нашей стране в 10 регионах акиматами объявлены 30 ЧС местного масштаба. Это – Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Абайская, Улытауская, Акмолинская, Карагандинская, Атырауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области", — сказала Нургалиева.

С начала паводков в стране спасены и эвакуированы свыше 72 тысяч человек, из них более 17 тысяч – дети. В пунктах временного размещения сейчас находятся 14 466 человек, из них 7 269 — дети.

Спасают и эвакуируют людей с помощью воздушных бортов, которые с начала паводков доставили в беспопасное место более двух тысяч человек.

Как сообщила Динара Нургалиева, подтопленными на сегодняшний день остаются шесть областей: Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Атырауская и Северо-Казахстанская. Талая вода зашла в 3 702 дома.

"Вторые сутки министр по чрезвычайным ситуациям и сотрудники оперативного республиканского штаба находятся в Костанайской области, где сохранятся угроза поднятия уровня воды в реке Тобол. На сегодняшний день ДЧС региона привлекает волонтёров. Помощь прибывают из Кызылорды, Астаны, Карагандинской области. Из Алматы мы ожидаем военнослужащих, МЧС. В настоящее время осуществляется укрепление береговой линии реки Тобол на большом мосту. Там задействованы групп волонтёров. Накануне была осуществлена эвакуация местных жителей. За сутки было эвакуировано более 200 тысяч человек. Всего спасено и эвакуировано в Костанайской области более 7,5 тысяч человек. Более 700 человек размещены в эвакопунктах", — рассказала официальный представитель МЧС РК.

Ранее режим ЧС местного масштаба объявлен в Атырауской области.