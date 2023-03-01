Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию

Фото: МЧС РК

В министерстве по чрезвычайным ситуациям озвучили версию авиакрушения в Западно-Казахстанской области, где разбился вертолёт Ми-8. По информации замглавы МЧС Мереке Пшембаева, причиной авиакатастрофы могла стать плохая погода, передает BaigeNews.kz.

"Касательно аварии с вертолетом "Казавиаспас", вертолет был новый – всего год эксплуатации, Ми-8. Создана комиссия с участием авиационной администрации, проводится расследование. Одна из версий – погодные условия. Какие именно, пока сказать не могу", - сказал в кулуарах сената Мереке Пшембаев.

Напомним, 23 февраля вертолёт Ми-8 АО "Казавиаспас", совершавший облёт трубопровода по заказу АО "Казтрансойл", совершил жесткую посадку в шести километрах от населённого пункта Чапурино в Западно-Казахстанской области. В результате погибли четыре человека и двое пострадали.

По факту авиапроисшествия начато досудебное расследование. Кроме того, Комитет гражданской авиации проверит все авиакомпании, эксплуатирующие Ми-8.