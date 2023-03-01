- Fashion-сегмент - лидер казахстанского онлайн-рынка 13:11 35
- Почему тенге укрепился к доллару в феврале, объяснили в Нацбанке 13:09 47
- Казахстанский школьник создал робота-спасателя 12:46 103
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 12:17 317
- Контрабанду табачных изделий пресекли на таможне в Жамбылской области 12:01 227
- Казахстан вошёл в топ-5 стран с самыми низкими ценами на хлеб 11:48 231
- Награда герою: вернувшемуся из Турции казахстанскому спасателю вручили медаль 11:44 334
- Казахстанцы стали пить больше нелегального алкоголя 11:39 265
- Дмитрий Макеев стал заместителем главы "КазМунайГаза" 11:16 400
- Девушку с инвалидностью выселили из госжилья в Таразе 11:14 463
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 10:57 397
- Герои среди нас ежедневно совершают благие дела - Дархан Кыдырали 10:47 351
- Энтони Блинкен опубликовал твит на казахском языке 10:46 324
- Сколько в Казахстане бизнесменов с миллионными доходами 10:34 448
- "Всю кровь выпью": аким Павлодарской области дал напутствие подчинённым в борьбе с гнусом 09:59 408
- Все дороги из Астаны закрыли для движения из-за ухудшения погоды 09:41 385
- "Вашингтон "решительно поддерживает" и политические реформы Токаева" — эксперт о приезде Блинкена в Казахстан 09:30 405
- Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за тёплый приём 09:09 401
- Жансая Абдумалик рассказала, когда завершит профессиональную карьеру 08:59 408
- В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Погибли 26 человек, десятки пострадали 08:40 384
- В нефтегазовой отрасли Казахстана сократят около 800 избыточных требований 08:32 367
- Президент поздравил казахстанцев с Днём благодарности 08:17 398
- Мужчина пожарил шашлык на балконе жилого дома в Актау 07:59 470
- Астана вошла в топ-21 интеллектуальных городов мира 07:04 472
- Данияр Елеусинов разоблачил конфликт Серика Сапиева с борцом 06:21 1460
- В метро Мексики транслируют выступление Димаша Кудайбергена в честь Наурыза 05:52 492
- В Павлодарской области девочка ушла из дома после замечания от родителей 04:19 665
- Казахстанская студентка будет создавать сумки в форме юрты с Louis Vuitton 03:45 617
- Алихан Смаилов назвал причины высокой смертности от онкологии в Казахстане 02:08 616
- Родственники обвиняют врачей в смерти 24-летней девушки в Уральске 01:47 1059
- Из-за аварии на водохранилице астанчане остались без воды 00:03 633
- В Атырау может закрыться единственный завод по производству медицинских шприцев 28.02.2023 829
- Республиканский форум "Ауыл аманаты - Бабалар аманаты" прошел в Актюбинской области 28.02.2023 718
- Хиджама-центр в Атырау закроют после скандального видео с младенцем 28.02.2023 565
- "У застройщиков низкая экологическая культура" - эксперт о вырубке деревьев в Астане 28.02.2023 587
- 50 косуль истребили браконьеры в Петропавловске 28.02.2023 596
- Каким видят будущее Казахстана кандидаты в депутаты мажилиса 28.02.2023 696
- Цены на лекарства в Казахстане отпустят в свободное плавание 28.02.2023 990
- Казахстан продолжит придерживаться многовекторной внешней политики - Тлеуберди 28.02.2023 570
- Блинкен высказался о санкциях и последствиях событий в Украине для стран Центральной Азии 28.02.2023 825
- США поддерживает инициированные Токаевым политические и экономические реформы 28.02.2023 661
- Сервисы быстрого получения сертификатов на товары заблокировали в Казахстане 28.02.2023 668
- Страусиное мясо, моторные лодки и необычные ковры - какими проектами удивляют кызылординские бизнесмены 28.02.2023 665
- Почти 40% казахстанцев живут в сёлах 28.02.2023 722
- Крупная авария произошла на ТЭЦ в Риддере 28.02.2023 590
- Пассажирок рейса "Астана-Шымкент" наказали за оскорбления и побои 28.02.2023 876
- Токаев принял в Акорде главу "КазМунайГаза" 28.02.2023 576
- В Минцифры ответили на информацию о гибели детей в пожаре из-за отсутствия связи 28.02.2023 904
- "Чувствую себя шваброй" - Жания Джуринская 28.02.2023 1167
- Челлендж ко Дню благодарности запустили в соцсетях 28.02.2023 948
- Дату проведения Астанинского международного форума анонсировали в МИДе 28.02.2023 628
- Пенсионерку обязали вернуть Казахстану почти 12 миллионов тенге 28.02.2023 1531
- Январские события: прокурор запросил 9 лет лишения свободы для генерала Кудебаева 28.02.2023 833
- За годы независимости в Казахстане стало на 1,4 тысячи меньше школ 28.02.2023 955
- "Спасатели из Казахстана переживали горе вместе с нами" — советник посла Турции 28.02.2023 608
- Цель финансового мониторинга состояния должников объяснили в Минфине 28.02.2023 860
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области 28.02.2023 719
- В небо над Санкт-Петербургом подняли истребители из-за неизвестного объекта в воздухе 28.02.2023 886
- Пассажиропоток аэропорта Алматы достигнет 8 миллионов человек в 2023 году 28.02.2023 626
- Трое студентов отравились угарным газом в здании вуза в Костанае 28.02.2023 793
- Уголовную ответственность для коллекторов предлагают ввести в Казахстане 28.02.2023 627
- В Темиртау мужчина гулял с обрезом в рюкзаке 28.02.2023 647
- Из посудомойщика в рок-звёзды: Как костанаец покоряет сцены Нью-Йорка 28.02.2023 723
- Конституционный суд презентовал свою деятельность дипломатическому сообществу 28.02.2023 816
- На День столицы казахстанцы отдохнут четыре дня подряд 28.02.2023 854
- Финансирование канцелярии первого президента сократят в Казахстане 28.02.2023 1167
- Электронные сигареты на 90 миллионов тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан 28.02.2023 625
- В Казахстане хотят продлить запрет на вывоз угля ещё на полгода 28.02.2023 620
- Права и обязанности наблюдателей за выборами разъяснили юристы 28.02.2023 657
- Предвыборная агитация: выявили 12 случаев нарушения правил 28.02.2023 640
- Токаев поблагодарил госсекретаря США за поддержку территориальной целостности Казахстана 28.02.2023 1438
- За сбыт наркотиков предусмотрено пожизненное лишение свободы - Генпрокуратура 28.02.2023 790
- Как искали погибших при крушении вертолёта МИ-8, рассказал глава МЧС 28.02.2023 687
- Полиция расследует гибель "чёрного" старателя на шахте в Бестобе 28.02.2023 1140
- На юге дома строят из самана - МЧС о риске обрушения зданий при землетрясении 28.02.2023 734
- Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире 28.02.2023 783
- Заболеваемость раком выросла в Казахстане на 25% — Минздрав 28.02.2023 623
- "Будем держать ход расследования на особом внимании" - Кыдырали о нападении на журналистов 28.02.2023 1026
- Блинкен встретился с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди 28.02.2023 683
- Волонтёрское движение по поиску пропавших появилось в Актау 28.02.2023 713
Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию
В министерстве по чрезвычайным ситуациям озвучили версию авиакрушения в Западно-Казахстанской области, где разбился вертолёт Ми-8. По информации замглавы МЧС Мереке Пшембаева, причиной авиакатастрофы могла стать плохая погода, передает BaigeNews.kz.
"Касательно аварии с вертолетом "Казавиаспас", вертолет был новый – всего год эксплуатации, Ми-8. Создана комиссия с участием авиационной администрации, проводится расследование. Одна из версий – погодные условия. Какие именно, пока сказать не могу", - сказал в кулуарах сената Мереке Пшембаев.
Напомним, 23 февраля вертолёт Ми-8 АО "Казавиаспас", совершавший облёт трубопровода по заказу АО "Казтрансойл", совершил жесткую посадку в шести километрах от населённого пункта Чапурино в Западно-Казахстанской области. В результате погибли четыре человека и двое пострадали.
По факту авиапроисшествия начато досудебное расследование. Кроме того, Комитет гражданской авиации проверит все авиакомпании, эксплуатирующие Ми-8.
-
Trend news
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 12:17 284
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 10:57 382
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 1660
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1316
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1000
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 3114
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2095
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1128
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1392
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11318
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1520
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 9878
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 13898
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1430
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2644
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1060
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6727
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 15940
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 23974
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2651
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1531
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3438
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1794
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1994
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41422
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1516
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 2982
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5133
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10696
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 2155
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26929
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3095
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3634
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1666
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4560
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38349
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2912
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1930
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2900
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3144
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19450
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3175
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8074
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37537
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2582
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2788
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14013
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8333
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4037
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2761
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120103
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3792
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3526
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4491
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2606
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7839
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9624
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6670
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3161
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13439
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58342
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3308
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3287
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5291
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2700
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3647
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3501
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16831
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6522
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 32004
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3641
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4240
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4180
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 73044
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 23032
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24962
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4654
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 7060
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9566
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 4241
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1575
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1194
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1534
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1494
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1673
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1599
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1584
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1936
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1693
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1830
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1975
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2633
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2359
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2081
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1999
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1947
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2166
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1998
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2773
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2554
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2768
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2363
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2550
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2742
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2793
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3178
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2949
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2862
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3006
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3293
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3032
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2923
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2900
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2853
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3031
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3163
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3077
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3124
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3207
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3022
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4799
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3243
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3262
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3138
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3021
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3148
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3257
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3384
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2994
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3246
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3143
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3292
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3386
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3714
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3376
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3604
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3205
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3810
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3708
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4960
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3892
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3765
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4878
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3870
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4433
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4071
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4322
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4626
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4548
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4489
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4398
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4135
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4423
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4464
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4477
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4471
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4772
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4669
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4894
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 5075