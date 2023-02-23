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  • Вертолёт Казавиаспаса совершил жёсткую посадку в ЗКО. Есть пострадавшие
kazaviaspas.kz Сегодня, 19:03
135
Сегодня, 19:03
135
Фото: kazaviaspas.kz

Вертолёт Казавиаспаса совершил жёсткую посадку в ЗКО. Есть пострадавшие

Вертолёт Ми-8 АО “Казавиаспас”, совершавший облёт трубопровода по заказу АО “Казтрансойл”, совершил жесткую посадку в шести километрах от населённого пункта Чапурино в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 23 февраля в 15:50.

На борту находились пять членов экипажа и два пассажира.

"По предварительным данным, жертв нет, есть пострадавшие. На место выехали сотрудники ДЧС", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование.

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#происшествия #вертолет #казавиаспас #ЗКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:03
135
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