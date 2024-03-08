Площадь горящего камыша на побережье Каспийского моря выросла до 2500 гектаров

В Атырауской области, вдоль побережья Каспийского моря, продолжают тушить мощный природный пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Камыш горит на территории КГУ "Курмангазинское лесничество" в 40 км от села Курмангазы Курмангазинского района.

"На труднодоступной болотистой местности происходит тление камыша на площади 148 гектаров. Тушение осложняется труднодоступной болотистой местностью. Общая площадь пожара составляет 2500 гектаров, из них силами ДЧС потушено 277 гектаров, самоликвидировано 2075 га. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, МИО 56 человек, 9 мотопомп, 11 моторных лодок.