Сто гектаров камыша загорелось на побережье Каспийского моря

В Атырауской области загорелся камыш, площадь пожара составила 100 гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 15:45 часов.

"На побережье Каспийского моря, в 40 км от села Курмангазы, на территории Курмангазинского лесничества, произошло загорание камышитовой растительности на предварительной площади 100 га. Угрозы населённым пунктам нет. В 17:57 к тушению были привлечены 36 человек, пять мотопомп, одна единица спецтехники, четыре мотолодки пожарной части №7 Курмангазинского района, Лесного хозяйства, МИО", — говорится в сообщении.