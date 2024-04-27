План озеленения и благоустройства столицы презентовали главе государства

Главе государства был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как сообщил аким Женис Касымбек, в этом году планируется высадить 1,1 млн зеленых насаждений, из них 35 тыс. в городе, 200 тыс. сеянцев – вокруг зеленого пояса Астаны.

Кроме того, будет продолжена работа по благоустройству 170 общественных пространств. В частности, предусмотрено улучшение набережной Есиль и Акбулак, территории Триатлон парка, Дворца мира и согласия, ЭКСПО.

По словам акима, в прошлом году был принят устав озеленения столицы, в котором предусмотрены гарантийные обязательства на высаженные зеленые насаждения в течение 3 лет, а также приоритетность посадки крупномерных деревьев и многолетних растений.

Главе государстве также рассказали о плане развития "Аллеи Тысячелетия" и подготовки к предстоящим Всемирным играм кочевников.

Ранее президент принял участие в общегородском субботнике и побеседовал с молодёжью.