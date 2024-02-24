Переход на единый часовой пояс: операторы сотовой связи дали несколько советов

В компании Beeline предупредлили пользователей о том, что в связи с переходом страны на единый часовой пояс позможно прерывание работы некоторых мобильных сервисов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компаннии.

Оператор напоминает, что в полночь 1 марта 2024 года часы будут переведены на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

Также в компании дали несколько советов, как перестроить свой гаджет на новый часовой пояс.

Как перевести время на смартфоне

Синхронизация времени на мобильных устройствах произойдёт автоматически. Для этого достаточно, чтобы в смартфоне, планшете или смарт-часах была SIM-карта оператора и время, установленное в этом устройстве, было настроено от сети оператора. Рекомендуем проверить в меню телефона настройки времени. Удостоверьтесь, что включена функция "Автоматический часовой пояс". Обратите внимание: интернет для синхронизации времени не требуется.

К чему стоит подготовиться

С 21:00 29 февраля до 9:00 1 марта на некоторых смартфонах и других мобильных устройствах, возможно, будет работать с ограничениями часть мобильных услуг. По информации мобильного оператора, оно возможно на следующие сервисы:

проверка и пополнение баланса;

смена и/или изменение наполнения тарифного плана;

отключение и подключение услуг, включая "Доверительный платёж" и роуминг;

звонки на международные направления;

активация новых SIM-карт, перенос номера из сети одного оператора к другому, регистрация, перерегистрация и разблокировка номера;

все виды оплат и покупок с баланса, включая проезд и покупки в App Store и Play Market, а также "КазАвтоЖол";

приложения: "Мой Beeline", Simply, BeeTV, hitter;

короткие команды, в т. ч. *102# и *802#;

голосовой робот в колл-центре и чат-бот на сайте beeline.kz, в приложении "Мой Beeline", в Telegram и другие.

Также может происходить небольшая задержка при списании абонентской платы.

"Возможное ограничение в работе сервисов связано с переходом систем на единый часовой пояс и совершенно не является поводом для переживаний. Если хотите, при необходимости Вы можете совершить важные Вам действия со своим номером до 21:00 29 февраля или дождаться, когда все сервисы вновь будут точно работать в штатном режиме", — советуют в компании.

Ранее казахстанцы получили SMS от сотовых операторов с напоминанием о переходе на единый часовой пояс.

Напомним, 20 января премьер-министр страны подписал изменения в постановление "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которому на всей территории республики будет один часовой пояс. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года. В полночь в первый день весны время на час назад переведут в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в регионах Абай, Жетысу и Улытау.

Ранее сообщалось о том, как повлияет перевод часов на расписание самолётов и поездов в Казахстане.

О том, как смена часового пояса может повлиять на здоровье казахстанцев, высказались и в Минздраве РК.