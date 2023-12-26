Парад Аяз ата прошёл в Алматы

В Алматы 60 Дедов Морозов поздравляли с наступающим 2024 годом, раздавали подарки и сладости, фотографировались с жителями и гостями города и создавали незабываемую атмосферу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Вот уже во второй раз в Алматы проходит парад Аяз ата. Деды Морозы прошли по центральным улицам мегаполиса. Парад начался на площади Абая и завершился на площади "Астана", где 31 декабря состоится главный новогодний концерт и фейерверк.

Как отметили в акимате, в рамках новогоднего зимнего фестиваля на площади Абая и "Астана" ежедневно проходят концерты известных артистов, live-бэндов и ди-джеев, различные детские конкурсы, игры и интерактивы с аниматорами.

А с 27 по 31 декабря в каждом районе города состоятся новогодние концерты с участием звезд казахстанской эстрады.

Отметим, на новогоднее оформление в Алматы потратили 511 762 709 тенге с учётом НДС - в среднем по 60 миллионов тенге на оформление каждого района.

Напомним, в Астане на эти цели из бюджета выделили 823-825 миллиона тенге.

А в Павлодаре 52 миллиона тенге ушли только на ёлку. Ещё 53 миллиона потратили на ледовый городок и 80 миллионов на новогоднее оформление.