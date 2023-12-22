Сколько потратил акимат на новогоднее оформление Астаны
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Аким Астаны Женис Касымбек назвал сумму, которую акимат потратил на новогоднее оформление столицы в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.
"823-825 миллиона тенге. Но это не декабрьское украшение. Это, во-первых, 60 площадок в городе, из них 15-20 площадок с катками, с елками, площадь "Қазақ елі". Также будет завершена работа в районе ТРЦ "Керуен". Впервые мы делаем линейный каток протяженностью около 300 или 390 метров в одну сторону и обратно в Центральном парке", — сказал градоначальник.
Касымбек также отметил, что горожане обращаются к нему с просьбой устанавливать новогодние площадки не только на центральных улицах Астаны.
В общей сложности на территории пяти районов города будет построено порядка 60 ледовых катков и горок. Весь этот досуг будет продолжаться на протяжении всего зимнего сезона.
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