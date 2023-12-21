52 млн тенге потратили на ёлку в Павлодаре

В Павлодаре приступили к монтажу главной ёлки, на которую потратили 52 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

По словам главного специалиста отдела ЖКХ Павлодара Улана Динтаева, поставщиком новой ёлки стала компания из Астаны. По технической спецификации, её гарантия составляет пять лет. В комплекте идут гирлянды, которые должны выдерживать морозы до минус 50 градусов.

Он также отметил, что ёлку планируют зажечь 22 декабря, а областной центр уже украсили световым оформлением. Оно включает в себя 1426 элементов: светодинамические композиции на улицах, оформление фонтанов, световые элементы в скверах и парках, Набережной. Из них 811 - это новые элементы. В этом году аллея на Набережной пополнится новыми конструкциями и элементами - "Беркут", "Шанырак", узоры в этностиле, зонты, ноты, воздушные шары в количестве 790 штук.

Отмечается, что Павлодар также украшают LED-фигурами вдоль основных улиц. В районе Набережной должны появиться подвесные элементы в видео птиц, звезд, снежинок. Оформить намерены еще семь парков, а также микрорайоны, такие как Второй Павлодар, Усольский, Химгородки, Горторг.

Стоит отметить, что десять лет назад павлодарская ёлка уже становилась героем новостной ленты, когда в 2013 году на неё потратили 38 миллионов тенге. К слову, она продолжит радовать горожан только теперь в другом месте - на площади перед театром Аймауытова.