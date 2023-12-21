Стало известно, сколько потратили на новогоднее оформление в Павлодаре

105 миллионов тенге потратили на ёлку и ледовый городок и 80 миллионов на новогоднее оформление в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

В акимате сообщили, что новогоднее световое оформление включает в себя 1426 элементов: светодинамические композиции на улицах, оформление фонтанов, световые элементы в скверах, парках и Набережной. Из них 811 – это новые элементы.



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"В этом году аллея на Набережной пополнится новыми конструкциями и элементами - "Беркут", "Шанырак", узоры в этностиле, зонты, ноты, воздушные шары в количестве 790 штук. По улице Астана в районе Набережной на деревьях установят подвесные элементы: фигуры в виде птиц, звезд, снежинок. МАФы и елки в новогодней тематике будут оформлены в 7-ми парках и скверах, а также микрорайонах города (Второй Павлодар, Усольский, Горторг, Химгородки). Главную елку по традиции зажгут на Центральной площади", - сообщили в ведомстве.



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Отмечается, что вдоль основных улиц в Павлодаре установят LED-фигуры, а разделяющие трамвайные пути в районе вокзала ограждения подсветят новогодней иллюминацией.



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Также сообщается, что в 2023 году планируется устройство ледового городка на Естаевском спуске. Будут установлены 15 элементов из металла со светодиодной лентой: входная арка, туннели, надпись "2024", фигуры "Подарок", "Звёздочка", "Игрушечный шар", "Кролик", "Пингвин", 2Олени с повозкой", "Ёлки". Также здесь появятся ледовые фигуры – лабиринт и горки: большая высотой семь метров, маленькая высотой 4,5 метра, в виде кораблика и трёхскатная.



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Напомним, в этом году в областном центре установлена новая главная ёлка. На неё было затрачено 52 миллиона тенге.