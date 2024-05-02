Отключал телефон и колошматил – сторона потерпевшего прокомментировала видео, снятые Бишимбаевым

Адвокат Игорь Вранчев объяснил, как и для чего Бишимбаев записывал видео с унизительным допросом супруги перед её смертью, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Прошу вас ещё раз посмотрите записи, как он её ставит на колени голую, как он удары наносит, как прерывается это видео в те моменты, когда и происходит избиение. В 6:43 у неё одна синюшность на лице. В 6:45 она держится с другой стороны уже. В 6:46 дальше держится. Во все другие моменты кровь из носа течёт, из губы. Наверное, не удобно было одной рукой бить, отключал телефон, колошматил её, потом заново включал видео и заставлял признаться в связи, которой не было, которую он сам себе выдумал", - сказал Вранчев.

Адвокат Дамир Ишмаметов также обратил внимание на эти видеозаписи.

"На видеозаписи 3007 отчётливо видно, как Бишимбаев бьёт Нукенову ногой, видны сразу брызги крови. На следующей записи 2982 Бишимбаев говорит: "Скажи правду, я больше тебя не трону". Это говорит о том, что Бишимбаев в перерывах наносил телесные повреждения Нукеновой с той целью, чтобы подавить её сопротивление и чтобы она сказала те слова, которые Куандык требовал. Смею предположить, что во время избиений Бишимбаев озвучивал, что убьёт её", - сказал Ишмаметов.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.