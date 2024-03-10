Отбор на Олимпиаду: Айбек Оралбай победил титулованного боксера

Казахстанский боксер Айбек Оралбай провел свой третий бой на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 92 килограммов Оралбай встретился с титулованным эквадорцем Хулио Сесаром Кастильо Торресом. Этот поединок закончился победой боксера из Казахстана единогласным решением судей.

Таким образом, Айбек Оралбай вышел в четвертьфинал и приблизился к путевке на Олимпиаду-2024 в Париже. Для этого ему нужно выиграть еще один бой на турнире: все полуфиналисты получат квоты для участия в предстоящих Олимпийских играх.

Главным достижением в карьере Айбека Оралбай является "золото" чемпионата Азии в 2022 году.

Что касается его последнего соперника, то Хулио Сесар Кастильо Торрес в 2019 году выигрывал "серебро" чемпионата мира. Также эквадорский боксер является двукратным чемпионом Южноамериканских и Боливарианских игр и многократным призером континентальных турниров.

Ранее Айбек Оралбай пробился во второй круг лицензионного турнира, одержав победу над соперником из Индии. Во втором поединке казахстанец уверенно провел бой, отправив оппонента из Южной Кореи в нокдаун уже в третьем раунде.

Чтобы поддержать казахстанских боксеров, в Бусто-Арсицио прибыл президент Национального олимпийского комитета страны Геннадий Головкин. Это его первая официальная поездка после избрания на пост президента НОК РК.