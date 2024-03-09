Головкин прибыл в Италию поддержать казахстанских боксёров в отборе на Олимпиаду-2024

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин прибыл в итальянский Бусто-Арсицио, где в данный момент проходит лицензионный турнир по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В рамках отбора на Олимпийские игры-2024 будут разыграны квоты во всех весовых категориях. В турнире принимают участие как мужские команды, так и женские.

Глава НОК своим визитом поддержит казахстанских боксеров во время решающих поединков. Для Геннадия Головкина - это первая официальная поездка после избрания на пост президента НОК РК.

Добавим 9 марта, на ринг выйдут два казахстанца. Бои в рамках 1/8 финала проведут Наталья Богданова и Айбек Оралбай.

Ранее победу сегодня одержала Валентина Хальзова.

Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет в конце февраля этого года.

В последний раз GGG выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда проиграл Саулю Канело Альваресу в трилогии. Вскоре он освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.