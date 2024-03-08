Айбек Оралбай с нокдауном выиграл бой за лицензию на Олимпиаду-2024 в боксе

Казахстанский боксёр Айбек Оралбай одержал победу во втором поединке на лицензионном турнире, который проходит в итальянском Бустро-Арсицио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Оралбай успешно продвигается по турнирной сетке соревнований в весовой категории до 92 килограммов.

Очередным соперником казахстанского боксера стал Юнг Ха Ныль (Южная Корея). Айбек уверенно провел бой, отправив оппонента в нокдаун в третьем раунде.

В итоге он одержал победу, пробившись в следующий раунд.

Ранее казахстанец одолел Санжита из Индии.