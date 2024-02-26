Казахстанский боксер Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета. Такое решение было принято на Внеочередном заседании Генеральной ассамблеи НОК Казахстана.

Члены Генеральной ассамблеи единогласно поддержали кандидатуру Геннадия Головкина. На этом посту он сменил казахстанского бизнесмена Тимура Кулибаева, возглавлявшего организацию с 2015 года.

Последний раз Геннадий Головкин выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда проиграл Саулю Канело Альваресу в трилогии. Вскоре он освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Напомним, ранее в Мажилисе депутат Ермурат Бапи обрушился с резкой критикой в адрес Тимура Кулибаева. Он потребовал, чтобы зять первого президента Казахстана оставил спортивную сферу.