Казахстанский боксер стартовал с победы на турнире в Италии

Айбек Оралбай стартовал с победы на лицензионном турнире в Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанский боксер Айбек Оралбай, выступающий в весе до 92 килограммов, пробился во второй круг лицензионного турнира в Бусто-Арсицио (Италия).

На старте ему противостоял Санжит из Индии. Оралбай уверенно провел поединок, не позволив сопернику использовать свои преимущества. Оралбай в итоге одержал победу.

В следующем раунде ему будет противостоять Ханеул Юн из Южной Кореи.