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Казахстанский боксер стартовал с победы на турнире в Италии

Сегодня, 09:50
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olympic.kz Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50
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Фото: olympic.kz

Айбек Оралбай стартовал с победы на лицензионном турнире в Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанский боксер Айбек Оралбай, выступающий в весе до 92 килограммов, пробился во второй круг лицензионного турнира в Бусто-Арсицио (Италия).

На старте ему противостоял Санжит из Индии. Оралбай уверенно провел поединок, не позволив сопернику использовать свои преимущества. Оралбай в итоге одержал победу.

В следующем раунде ему будет противостоять Ханеул Юн из Южной Кореи.

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