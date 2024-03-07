Казахстанский боксер стартовал с победы на турнире в Италии
Сегодня, 09:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:50Сегодня, 09:50
123Фото: olympic.kz
Айбек Оралбай стартовал с победы на лицензионном турнире в Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанский боксер Айбек Оралбай, выступающий в весе до 92 килограммов, пробился во второй круг лицензионного турнира в Бусто-Арсицио (Италия).
На старте ему противостоял Санжит из Индии. Оралбай уверенно провел поединок, не позволив сопернику использовать свои преимущества. Оралбай в итоге одержал победу.
В следующем раунде ему будет противостоять Ханеул Юн из Южной Кореи.
Самое читаемое
- Верховный муфтий Казахстана призвал бизнес снизить цены на продукты
- Казахстанский боксер побил семикратного чемпиона в отборе на Олимпиаду-2024
- Племянника миллиардера Утемуратова осудили на пять лет в Казахстане
- Молния ударила в самолет Air Canada с 550 пассажирами на борту
- Избитый в Караганде водитель скорой помощи подал иск