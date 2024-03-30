Паводки в Казахстане: сколько людей спасли и эвакуировали из подтопленных сёл

О ситуации в подтопленных регионах Казахстана рассказали в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники МЧС и акиматов откачали более 3,5 кубометров талой воды, уложили более 228 тысяч мешков и 44,7 тонны инертного материала. На телефоны "Горячей линии" поступило 489 звонков, функционируют республиканский и областные оперативные штабы в 13 регионах.

"В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Ұлытау и Абай спасено и эвакуировано 8 811 человек, из них 3 183 детей. В пунктах временного размещения находятся 5 467 человек, из них 1 977 детей в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Абай. При этом привлечёнными воздушными судами эвакуировано 666 человек, из них 242 ребёнка. На контроле находится 30 размывов автодорог, из них 4 моста и 26 дорожного полотна. Без транспортного сообщения находятся 44 населённых пунктов в Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, области Абай. Акиматами Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Абай, Улытау и Акмолинской областей объявлены режимы ЧС местного масштаба", — сообщили в МЧС.

Отмечается, что в аварийно-спасательных работах задействованы свыше 6000 человек, порядка 2000 единиц техники, 644 водооткачивающих средств и 61 плавсредство, 12 воздушных суден МЧС, Минобороны, МВД, КНБ, Нацгвардии, а также местных исполнительных органов.

Между тем, в ЗКО сотрудники полиции продолжают помогать жителям, пострадавшим от весеннего паводка. В Уральске и четырёх районах области: Теректинском, Сырымском, Каратобинском и Бурлинском объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Паводковая обстановка усложнена обильными осадками в виде дождя.

По информации ДП ЗКО, 1065 жителей эвакуировали в безопасное место. Местные акиматы, полиция и органы по чрезвычайным ситуациям принимают комплексные меры по откачке затопленных объектов и спасению людей.

"В настоящее время в области из затоплено 19 дорог, в том числе 3 автодороги областного и 16 местного значения. Сотрудниками батальона патрульной полиции ДП ЗКО установлены стационарные посты, обеспечивающие безопасность дорожного движения. В целом в работе по защите от наводнений задействовано 88 сотрудников полиции и 40 единиц служебной техники. Также были задействованы силы воинских частей и ДЧС Мангистауской области. Дополнительно задействованы два вертолета пограничной службы КНБ "МИ-8"", — говорится в сообщении.

Участковый инспектор Баскольского Сельского округа Бескарагайского района области Абай капитан полиции Уланат Шаянбаев одним из первых проводил эвакуацию своих жителей в селе Бозтал.

Не дожидаясь приезда спасателей, полицейский, используя погрузчик дорожной службы организовал эвакуацию граждан. На погрузчике подъезжал к домам, где проживали семьи с маленькими детьми и пожилые одинокие люди, вызволял людей из подтопленных зон.

Фото: ДП ЗКО