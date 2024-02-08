Оплывина в Алматы: аким района прокомментировал ситуацию с инженерными сетями

Аким Медеуского района Алматы Еркебулан Оразалин прокомментировал ситуацию с инженерными сетями на месте схода оплывины в микрорайоне Тау-Самал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

"Сейчас в микрорайоне Тау-Самал подключение частного сектора к коммуникациям хаотичное и, как следствие, небезопасное. Многие разводящие сети в частном секторе не соответствуют стандартам", - сказал Еркебулан Оразалин.

Он отметил, что исполнительные органы приступили к разработке проекта по строительству разводящих сетей.

"Мы показывали водоисточник "Балхаш", новые скважины – это первый этап. Второй этап – сам процесс строительства разводящих сетей и параллельно с водопроводом строительство сетей канализации, потому что в горной местности на таких грунтах частные дома, которые пользуются септиками, небезопасны", – сказал аким Медеуского района.

Напомним, в Алматы из-за переувлажнения грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубических метров, повреждены два частных жилых дома. Прибывший на место аким Алматы Ерболат Досаев поручил создать специальную группу по расследованию причин и ликвидации последствий произошедшего. Сначала спасатели нашли тело погибшего юноши, спустя некоторое время сообщили, что им удалось найти под завалами тела его родителей и брата.