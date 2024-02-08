Оплывина в Алматы: найдены тела всех погибших

В Алматы на месте схода оплывины были найдены тела погибших людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

"Всего на месте происшествия спасателями обнаружены и извлечены тела погибших мужчины 1984 года рождения, женщины 1980 года рождения и двух юнош 2007 года рождения", - сообщили в МЧС.

Как отметили в ведомстве, на месте продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы.

"Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры и др., а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику. Работы в основном ведутся вручную. Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Алматы из-за переувлажнения грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубических метров, повреждены два частных жилых дома. Прибывший на место аким Алматы Ерболат Досаев поручил создать специальную группу по расследованию причин и ликвидации последствий произошедшего. Тело одного из юнош было найдено ранее.