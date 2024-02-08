Оползень повредил два жилых дома в Алматы

В Алматы из-за переувлажнения грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубических метров, повреждены два частных жилых дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Согласно предварительно информации МЧС, в домах находились четверо человек, двое из них - дети.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия задействованы более 160 человек и 30 единиц техники следующих служб - ГУ "Казселезащита", "Служба спасения 109" Алматы, Республиканского оперативно-спасательного отряда, ДЧС Алматы, воинской части 28237 МЧС, бригады скорой медицинской помощи, акимата Медеуского района.

"Жители близлежащих домов эвакуированы. Они размещены в школе №47. Им были предоставлены ночлег, теплый чай и другая необходимая помощь. Спустя несколько часов после размещения в пункте сбора жители по собственной инициативе отправились к друзьям и родственникам", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что бригада медиков продолжает дежурить. На месте работает психологическая группа ДЧС. Поиски возможных пострадавших продолжаются. Работы усложнены близким расположением домов, невозможностью использования техники.

В МЧС предполгают, что оплывина сошла Алматы из-за выпадения значительного количества осадков в среднегорной и высокогорной зоне. В связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор сейчас лавиноопасно.