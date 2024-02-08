Специальная группа займётся расследованием причин схода оплывины в Алматы
Сегодня, 08:47
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Сегодня, 08:47Сегодня, 08:47
180Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев прибыл на место, где произошел сход оплывины и поручил создать специальную группу по расследованию причин и ликвидации последствий произошедшего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.
"Главный приоритет - это поисково-спасательные работы. Необходимо беспрерывно обеспечить работы всех мобилизационных групп по поиску людей, по предварительной информации проживавших в доме", - сказал Ерболат Досаев.
Со слов соседей, в этом доме проживала семья из четырёх человек.
Напомним, в ночь на 8 февраля в микрорайоне "Тау-Самал" Медеуского района по улице Олимпийская предварительно из-за переувлажнения грунта техногенного характера сошла оплывина.
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