Специальная группа займётся расследованием причин схода оплывины в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев прибыл на место, где произошел сход оплывины и поручил создать специальную группу по расследованию причин и ликвидации последствий произошедшего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

"Главный приоритет - это поисково-спасательные работы. Необходимо беспрерывно обеспечить работы всех мобилизационных групп по поиску людей, по предварительной информации проживавших в доме", - сказал Ерболат Досаев.

Со слов соседей, в этом доме проживала семья из четырёх человек.

Напомним, в ночь на 8 февраля в микрорайоне "Тау-Самал" Медеуского района по улице Олимпийская предварительно из-за переувлажнения грунта техногенного характера сошла оплывина.