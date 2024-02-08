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Оплывина в Алматы: найдено тело погибшего парня

Сегодня, 10:38
АВТОР
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МЧС РК, акимат Алматы Сегодня, 10:38
Сегодня, 10:38
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Фото: МЧС РК, акимат Алматы

В Алматы на месте схода оплывины было найдено тело погибшего мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

"Силами ДЧС  Алматы и Республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело предварительно юноши 2007 года, предварительно  погибшего в результате повреждения здания по причине схода оплывины техногенного характера из-за переувлажнения грунта", - сообщили в министерстве.

Как отметили в МЧС, на месте развернут оперативный штаб. На данный момент проводятся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей. Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской помощи. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям. 

Поисково-спасательные работы продолжаются. 

Напомним, в Алматы из-за переувлажнения грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубических метров, повреждены два частных жилых дома. Прибывший на место аким Алматы Ерболат Досаев поручил создать специальную группу по расследованию причин и ликвидации последствий произошедшего.

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