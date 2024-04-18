Он ухудшил своё положение - адвокат об отказе Бишимбаева дать доступ к телефону

Подсудимый Куандык Бишимбаев отказался передавать пароль от своего телефона суду. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал мнение потерпевшей стороны по этому поводу.

Адвокат семьи Нукеновых Жанна Уразбахова считает, что подсудимый всячески препятствует справедливому исходу дела. По словам юриста, телефон Бишимбаева, как вещественное доказательство, должен храниться при деле.

"Все телефоны участников сторон – и Байжанова, и Салтанат в полном объёме были исследованы. И переписки Салтанат, и заметки, и фотографии – всё было исследовано. Даже вплоть до Kaspi, в приложение заходили", - сказала она.

На заседании Бишимбаев и его адвокаты свой отказ предоставлять суду код от телефона мотивировали тем, что боятся за сохранность важных данных. В качестве примера приводили телефон Салтанат, с которым, по их словам, были проведены какие-то манипуляции в стенах суда. Уразбахова опровергла это заявление. Она отметила, что провести манипуляции с телефоном Салтанат мог только сам Бишимбаев.

"Пароль от телефона Салтанат сообщил как раз таки Бишимбаев. Он имел доступ к телефону Салтанат, он мог с её телефоном какие-то манипуляции проводить сам. А сейчас пытается нас, суд обвинить в том, что мы могли какие-то манипуляции провести с её телефоном. При этом пароль от своего телефона отказывается сообщать", - сказала адвокат.

Вместе с тем, она отметила, что манипуляции с обоими телефонами скорее всего могли быть проведены в день убийства.

"Произошло это всё в 7 утра. Следственный комитет приехал только после 9 вечера. Что он весь этот день делал с телефоном, что произошло с телефоном Салтанат, нам тоже неизвестно. Какие-то моменты видимо он стёр", - предположила адвокат семьи Нукеновых.

Уразбахова также ответила на вопрос, что интересного для суда может содержаться в телефоне подсудимого.

"Бишимбаеву вменяется не только убийство, ещё и истязания. По этой статье ему вменяется запись порнографического материала. То, что он этим шантажировал, подтверждается переписками с Ахмединой. Эти материалы должны быть исследованы судом полностью. Мы должны знать, кому он звонил в ту ночь, с кем он переписывался, что он гуглил, что он в Youtube искал, какие заметки у него, какие диктофонные записи. Это всё влияет на дело. Поэтому сейчас, по моему мнению, он ухудшил своё положение", - сказала адвокат.

Напомним, подсудимый Куандык Бишимбаев отказался сообщать суду пароль от своего телефона.

Ранее сообщалось, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.

В ходе судебного разбирательства, Куандык Бишимбаев сказал, что ему было очень сложно осознать смерть Салтанат.