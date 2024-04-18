Бишимбаев не сообщил суду код от своего телефона

В судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой дошла очередь до исследования содержимого сотового телефона Куандыка Бишимбаева. Однако подсудимый отказался говорить пароль стороне обвинения, которая занимается исследованием телефонов на суде, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я предоставлю свой пароль только своему защитнику. Раз сторона обвинения не может его вскрыть, хочу представить его как доказательство от стороны защиты. Если вы предоставите адвокату, я предоставлю ему пароль", - заявил Бишимбаев. "Прошу, передайте, но сотовый телефон будет рассматриваться точно так же, как и телефон Байжанова", - сказала судья Айжан Аймаганова.

Когда телефон и пароль были переданы стороне защиты, адвокат Ерлан Газымжанов начал проводить с ним какие-то манипуляции под столом. На это обратила внимание сторона потерпевшего. Судья потребовала вернуть телефон и объявила 10-минутный перерыв.

После перерыва судья спросила у подсудимого, почему он не желает предоставлять пароль от телефона суду.

"Я готов дать его своему защитнику, чтобы он предоставил всё, что касается этого дела, всю информацию, но там есть много других вещей, которые я не хотел бы чтобы в последствии…", - сказал подсудимый.

Судья уточнила, что телефон будет исследован только в части обвинения, а личные переписки Бишимбаева не будут рассматриваться.

Однако адвокаты подсудимого высказались категорически против того, чтобы предоставлять пароль от телефона своего подзащитного суду, объяснив это правом на личную тайну и опасением за сохранность данных телефона.

"Вы на протяжении всего судебного процесса говорили о том, что вы дадите код телефона, все увидят вашу переписку с Салтанат. Вы говорили, что вы невиновны в совершении этого уголовного правонарушения. Столько раз высказывались по этому поводу. А сейчас на данном этапе, надо полагать, вы позицию свою поменяли и не желаете давать суду код для того, чтобы исследовать ваш сотовый телефон. Я вас правильно поняла?" - уточнила судья. "Нет, не правильно. Я готов предоставить код своему защитнику, он может его открыть. Вы можете его исследовать", - повторил свою позицию Бишимбаев. "Код может быть предоставлен суду и телефон, как вещественное доказательство, вместе с кодом будет находиться в материалах уголовного дела. Переписки ваши личного характера исследованию в судебном заседании не подлежат. Подлежат исследованию только те сведения, которые относятся к объёмам предъявленного обвинения. Вы согласны дать?" - спросила судья. "Я изложил свою позицию защитнику и вам", - сказал Бишимбаев. "Вы даёте исследовать свой телефон точно так же, как были исследованы телефоны Байжанова, Нукеновой, Ахмединой, как были исследованы все телефоны. Вы будете предоставлять код?" - уточнила судья. "Я хочу, чтобы мой телефон был исследован, я даже требую этого...", - сказал Бишимбаев. "Ответьте на вопрос суда: будете предоставлять суду код?" - спросила судья. "Я предоставлю код своему защитнику. Он предоставит вам телефон без кода", - ответил Бишимбаев. "Следует ли это понимать, что вы отказываетесь предоставлять суду код от своего телефона?" - задала уточняющий вопрос судья. "Я уже несколько раз сказал, ваша честь, нет, я готов предоставить вам телефон на исследование, но код я готов предоставить только своему защитнику", - стоял на своём Бишимбаев. "Поскольку подсудимый Бишимбаев отказывается предоставлять суду код от телефона, тогда переходим к дальнейшей процедуре судебного следствия", - сказала судья Айжан Аймаганова.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).