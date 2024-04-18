Камень в огород суда "кинули" адвокаты Бишимбаева
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На судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой произошёл неприятный инцидент между сторонами процесса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Сторона защиты объясняла причины отказа предоставлять пароль от телефона Куандыка Бишимбаева суду.
"Дело в том, что когда телефон Салтанат остался в суде, у него утратились данные. То есть мы не можем сейчас переписку Салтанат получить. Мы считаем, что может такая же история случиться и с телефоном Бишимбаева. Мы боимся, что могут утратиться важные доказательства", - сказал в ходе заседания Ерлан Газымжанов.
Сторона потерпевшего высказала своё возражение по этому поводу.
"Якобы какие-то данные были удалены с телефона Салтанат. Такого не было. Сейчас присяжных заседателей таким высказыванием только в заблуждение вводят", - сказал представитель потерпевшей стороны.
Его поддержал другой адвокат Игорь Вранчев.
"Уважаемый судья, я прошу вас на подобные заявления реагировать. Потому что это уже не первый раз сторона защиты допускает подобные высказывания. Касательно того, что, находясь в суде, как вещественное доказательство будет произведена какая-то утрата - это тоже, скажем так, камень в огород суда", - сказал представитель потерпевшего.
Прокурор также возразил высказыванию Газымжанова.
"Адвокат заново теперь уже обвиняет суд в связи с тем, что телефон Салтанат остался на ночь в суде, там утрачены какие-то данные. Каких-либо утраченных данных мы там не видели. Телефон Салтанат мы полностью исследовали", - сказал Саяхат Нурбеков.
Выслушав все стороны, судья Айжан Кульбаева высказала своё мнение по этому поводу.
"Прежде всего, защитник, вы сказали то, чего не было. Вещественное доказательство находилось в суде. С ним, с этим вещественным доказательством, ничего не произошло. Вы сейчас высказали какие-то предположения о том, что вещественное доказательство, телефон, находился в суде и с ним произошли какие-то манипуляции. Так вот суд делает вам замечание за такие инсинуации, которые беспочвенны и таким образом вызывают предубеждение в отношении суда. Если вами будут допущены ещё такие высказывания, суд вынужден будет отреагировать на это соответствующим вынесением судебного акта", - сделала замечание судья.
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года.
Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов.
Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).
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