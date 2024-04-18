Камень в огород суда "кинули" адвокаты Бишимбаева

На судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой произошёл неприятный инцидент между сторонами процесса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сторона защиты объясняла причины отказа предоставлять пароль от телефона Куандыка Бишимбаева суду.

"Дело в том, что когда телефон Салтанат остался в суде, у него утратились данные. То есть мы не можем сейчас переписку Салтанат получить. Мы считаем, что может такая же история случиться и с телефоном Бишимбаева. Мы боимся, что могут утратиться важные доказательства", - сказал в ходе заседания Ерлан Газымжанов.

Сторона потерпевшего высказала своё возражение по этому поводу.

"Якобы какие-то данные были удалены с телефона Салтанат. Такого не было. Сейчас присяжных заседателей таким высказыванием только в заблуждение вводят", - сказал представитель потерпевшей стороны.

Его поддержал другой адвокат Игорь Вранчев.

"Уважаемый судья, я прошу вас на подобные заявления реагировать. Потому что это уже не первый раз сторона защиты допускает подобные высказывания. Касательно того, что, находясь в суде, как вещественное доказательство будет произведена какая-то утрата - это тоже, скажем так, камень в огород суда", - сказал представитель потерпевшего.

Прокурор также возразил высказыванию Газымжанова.

"Адвокат заново теперь уже обвиняет суд в связи с тем, что телефон Салтанат остался на ночь в суде, там утрачены какие-то данные. Каких-либо утраченных данных мы там не видели. Телефон Салтанат мы полностью исследовали", - сказал Саяхат Нурбеков.

Выслушав все стороны, судья Айжан Кульбаева высказала своё мнение по этому поводу.

"Прежде всего, защитник, вы сказали то, чего не было. Вещественное доказательство находилось в суде. С ним, с этим вещественным доказательством, ничего не произошло. Вы сейчас высказали какие-то предположения о том, что вещественное доказательство, телефон, находился в суде и с ним произошли какие-то манипуляции. Так вот суд делает вам замечание за такие инсинуации, которые беспочвенны и таким образом вызывают предубеждение в отношении суда. Если вами будут допущены ещё такие высказывания, суд вынужден будет отреагировать на это соответствующим вынесением судебного акта", - сделала замечание судья.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).